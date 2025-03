Armand Duplantis ha stabilito per l’undicesima volta un record del mondo nel salto con l’asta

Venerdì l’atleta svedese Armand Duplantis ha battuto il record del mondo di salto con l’asta per l’undicesima volta, saltando 6,27 metri, un centimetro in più rispetto al record precedente, stabilito ad agosto. È successo a Clermont-Ferrand, in Francia, durante gli All Star Perche, un evento annuale di salto con l’asta.

Duplantis ha 25 anni e aveva stabilito per la prima volta un record del mondo di salto con l’asta nel febbraio del 2020, a Torun, in Polonia: all’epoca aveva saltato 6,17 metri. Da allora cerca di migliorare il record mondiale di un centimetro alla volta, come già aveva fatto l’ucraino Sergej Bubka tra gli anni Ottanta e Novanta: nel 2024 ci era riuscito 3 volte. A Clermont-Ferrand è riuscito a saltare 6,27 metri al primo tentativo.