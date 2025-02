All’isola della Réunion, nell’oceano Indiano, è stata dichiarata la massima allerta per l’arrivo di un ciclone

Per venerdì mattina è stata dichiarata la massima allerta sull’isola della Réunion, per via dell’arrivo del ciclone tropicale Garance. La Réunion è un territorio d’oltremare francese che si trova nell’oceano Indiano, circa 700 chilometri a est dal Madagascar, e che ha quasi 885mila abitanti. L’allerta massima, di colore viola, è entrata in vigore alle 9 di mattina locali (le 6 in Italia): il ciclone si trova al momento a poche decine di chilometri dalla Réunion e il prefetto dell’isola ha dichiarato che potrebbe abbattersi sul territorio con raffiche di vento superiori a 200 chilometri orari. Le autorità hanno esortato gli abitanti a non uscire di casa.

La Réunion, di recente, era stata usata dalle autorità francesi come base per portare aiuti nell’arcipelago di Mayotte, a nord-ovest del Madagascar, che lo scorso dicembre era stato colpito da un violento ciclone tropicale e poi dalla tempesta Dikeledi, che avevano causato danni enormi e la morte di decine di persone.