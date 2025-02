Celebripost

Domenica c’è stata la cerimonia di premiazione dei SAG Awards, i premi cinematografici e televisivi assegnati dal più importante sindacato di attori di Hollywood; Conclave ha vinto il premio principale, quello per il miglior cast, e nella raccolta di persone che valeva la pena fotografare abbiamo inserito una fotografia dei principali interpreti del film – tra cui due attori italiani, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini – che festeggiano la vittoria. Ci sono poi Millie Bobby Brown e Chris Pratt alla prima di The Electric State; la modella Leni Klum (figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore) al ballo dell’Opera di Vienna; Demi Moore con in braccio il suo chihuahua e re Filippo VI di Spagna con un bizzarro berretto rosso alla cerimonia di consegna della sua laurea honoris causa. Per finire: Conan O’Brien, che domenica presenterà la serata degli Oscar, mentre srotola il tappeto rosso.