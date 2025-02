Exor venderà il 4 per cento delle sue azioni di Ferrari

Exor, la società d’investimento della famiglia Agnelli-Elkann che ha tra le sue molte proprietà l’azienda automobilistica Stellantis e il gruppo editoriale GEDI, ha comunicato che venderà il 4 per cento delle sue azioni dell’azienda automobilistica Ferrari. Il valore dell’operazione è di circa 3 miliardi di euro: Exor intende utilizzare un miliardo per un programma di buyback (cioè di riacquisto delle proprie azioni) e i restanti 2 miliardi per diversificare i suoi investimenti, facendo una nuova acquisizione di cui non si sanno i dettagli.

Attualmente Exor, che ha sede nei Paesi Bassi, ha il 24,84 per cento delle azioni della Ferrari. La vendita porterà la partecipazione di Exor al 20,8 per cento. Exor resterà comunque il principale azionista della Ferrari: in questo modo continuerà a controllare l’azienda insieme a Piero Ferrari, il figlio del fondatore Enzo Ferrari, che è vicepresidente del consiglio d’amministrazione dal 1988 e ha il 10,56 per cento delle azioni.