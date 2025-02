È stato arrestato a Milano un uomo turco ritenuto parte di un gruppo che ha organizzato attentati in Europa

Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato a Milano un uomo turco di 38 anni, Efe Kantin, ritenuto membro di un’organizzazione criminale che ha commesso anche attentati terroristici in Europa. È accusato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati, detenzione e porto abusivo di armi, traffico internazionale di armi, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, omicidi, e stragi.

Secondo gli investigatori l’uomo è legato a un gruppo che a marzo dello scorso anno organizzò l’omicidio di un cittadino turco a Berlino e pianificò un attentato, poi sventato, in una fabbrica di alluminio in Turchia. Il capo del gruppo sarebbe Baris Boyun, alla guida di un clan mafioso turco, arrestato lo scorso 22 maggio in Italia insieme ad altre 20 persone in un’operazione di polizia internazionale. Boyun e Kantin sono cognati: Repubblica scrive che per l’accusa Kantin avrebbe gestito i contatti di Boyun con l’esterno da quando Boyun è in carcere, al 41-bis, e avrebbe dato ordini al suo posto agli altri membri del gruppo. Kantin sarebbe andato ad abitare in provincia di Milano un anno fa per proteggere Boyun da eventuali attentati di gruppi rivali.