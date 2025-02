Mikaela Shiffrin ha vinto 100 gare nella Coppa del Mondo di sci, nessuno prima di lei ci era mai riuscito

Domenica la sciatrice Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom del Sestriere, ottenendo così la 100esima vittoria in Coppa del Mondo. Nessuno prima di lei ci era riuscito, nella storia dello sci. Da marzo del 2023 Shiffrin deteneva già il record di vittorie in Coppa del Mondo: con la numero 87 aveva superato il precedente record dello svedese Ingemar Stenmark, raggiunto tra gli anni Settanta e Ottanta.

La Coppa del Mondo è il principale circuito di gare professionistiche nello sci: si svolge ogni anno da ottobre a marzo e non va confuso coi Mondiali, che si tengono una volta ogni due anni. Shiffrin ha partecipato a 277 gare di Coppa del Mondo, ma aspettava questa centesima vittoria da alcuni mesi. A fine novembre a causa di una brutta caduta si era ferita all’addome e si era dovuta operare, tornando a gareggiare solo a fine gennaio. Ha ottenuto 63 delle sue vittorie nello slalom, la sua specialità preferita.

Shiffrin è nata nel 1995 a Vail, in Colorado, una delle più importanti località sciistiche degli Stati Uniti. Esordì in Coppa del Mondo un giorno prima di compiere sedici anni, e già a diciassette vinse la sua prima gara, in slalom, ad Åre, in Svezia. A diciotto anni vinse a Sochi, in Russia, la sua prima medaglia d’oro olimpica, diventando la più giovane di sempre a riuscirci in una gara di slalom.