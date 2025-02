Weekly Beasts

Alla vigilia di Natale del 2023 una volontaria del Sydney Wildlife Rescue, un’organizzazione che si occupa di soccorrere la fauna autoctona dell’area metropolitana di Sydney, trovò in un negozio del marchio Gucci un piccolo rapace ferito e sporco di grasso. L’uccello, un gheppio australiano in seguito soprannominato Gucci, fu curato in collaborazione con il Byron Bay Wildlife Hospital, specializzato in cure veterinarie per la fauna selvatica: dopo quattordici mesi di cure specialistiche è stato liberato, e nella nostra raccolta c’è una sua fotografia mentre riceve gli ultimi controlli sanitari prima del rilascio. Poi ci sono cavallette in un allevamento in Cambogia, un cane della prateria (che non è un cane ma un roditore), lamantini, un cucciolo di macaco e per finire una tartaruga bastarda olivacea.