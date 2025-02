Celebripost

Questa settimana è iniziata con l’assegnazione dei premi BAFTA, i più importanti premi britannici per il cinema, che tradizionalmente anticipano gli Oscar. Abbiamo selezionato qualche fotografia dall’evento (potete vederne di più nella raccolta dedicata), ma in questa rubrica troverete soprattutto fotografie dalla Berlinale, cioè il festival del cinema di Berlino, che è iniziata giovedì scorso e si concluderà domenica. Erano presenti Marion Cotillard, Margaret Qualley, Ethan Hawke, Benedict Cumberbatch e Robert Pattinson, tra gli altri. Poi ci sono Mark Ruffalo e Toni Collette a una proiezione a Parigi di Mickey 17, Antonio Banderas a Madrid per Paddington in Perù, Cate Blanchett a un ricevimento con la regina Camilla e per finire A$AP Rocky con la fidanzata Rihanna, all’uscita del tribunale, dopo l’assoluzione del rapper dall’accusa di aver sparato a un suo ex amico.