Il rapper A$AP Rocky è stato assolto dall’accusa di aver sparato a un suo ex amico

Martedì il rapper statunitense A$AP Rocky è stato giudicato innocente nel processo in cui era accusato di aver sparato, mancandolo, contro Terell Ephron, un suo ex amico, durante una discussione a Los Angeles il 6 novembre del 2021. A$AP Rocky, il cui vero nome è Rakim Mayers, rischiava fino a 24 anni di carcere e si era dichiarato innocente. La sua difesa aveva sostenuto che quella che aveva puntato fosse una pistola giocattolo che sparava colpi a salve, che aveva preso dal set di un video musicale e che si portava dietro per ragioni di sicurezza. Sulla scena non erano state individuate cartucce di proiettili e non ci sono filmati che confermino la versione di Ephron. Gli avvocati di A$AP Rocky avevano sostenuto che Ephron gli avesse fatto causa per guadagnare dei soldi.

A$AP Rocky è uno dei più celebri rapper statunitensi in circolazione. È stato candidato ai Grammy, i più importanti premi dell’industria discografica statunitense, e sarà uno dei co-conduttori del Met Gala del 2025, anche per via della sua longeva collaborazione con alcune delle più importanti aziende di moda al mondo, fra cui Dior e Gucci, e per il suo marchio, AWGE. Da anni ha una relazione con la cantante e imprenditrice Rihanna, con cui ha due figli: Rihanna era presente in aula durante il processo.