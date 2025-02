Una giornalista britannica è scomparsa da dieci giorni in Brasile

Da dieci giorni non si hanno notizie di Charlotte Alice Peet, una giornalista freelance britannica di 32 anni, che dal novembre del 2024 si trovava in Brasile. Secondo quello che emerge da una nota pubblicata martedì dall’Associazione dei corrispondenti della stampa estera (ACIE) in Brasile, Peet aveva contattato lo scorso 8 febbraio un’amica su WhatsApp. Le aveva detto che si trovava a San Paolo e che sarebbe arrivata presto a Rio de Janeiro, e le chiedeva ospitalità. L’amica, di cui non è stato fatto il nome, le aveva detto che non le sarebbe stato possibile ospitarla: da quel momento non ha più avuto sue notizie.

Qualche giorno dopo la stessa donna era stata contattata dalla famiglia della giornalista nel Regno Unito, da cui aveva appreso che quegli scambi erano stati anche le ultime comunicazioni note di Peet. Il caso è stato assegnato al dipartimento della polizia di San Paolo che si occupa di persone scomparse. Peet collaborava tra gli altri con l’Independent, il Times, il Telegraph e Al Jazeera.