In Bolivia almeno 31 persone sono morte nello schianto di un bus caduto per 800 metri

In Bolivia almeno 31 persone sono morte nello schianto di un bus caduto in un precipizio da un’altezza di circa 800 metri. L’incidente è avvenuto su una strada montuosa nella zona di Yocalla, una cittadina nel sud-ovest del paese. Ci sono anche almeno 14 persone ferite. Le strade montuose della Bolivia sono spesso pericolose e incidenti di questo genere non sono rari. Nel punto in cui è caduto l’autobus la strada era stretta e piena di curve e tornanti. Il mese scorso un autobus era caduto in modo simile da una strada non lontana, vicino alla città di Potosì, ed erano morte 19 persone.