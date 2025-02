Il tennista italiano Matteo Berrettini ha battuto a sorpresa e per la prima volta Novak Djokovic

Il tennista italiano Matteo Berrettini ha battuto Novak Djokovic nel primo turno del torneo ATP 500 di Doha, in Qatar, vincendo in modo piuttosto netto per 2 set a 0 e con il punteggio di 7-6, 6-2. La partita di per sé non è particolarmente importante (è solo il primo turno di un torneo di media importanza), ma la vittoria di Berrettini è comunque molto significativa perché Djokovic è considerato uno dei tennisti più forti della storia, se non il più forte in assoluto, e perché nelle quattro precedenti Berrettini aveva sempre perso. Finora la partita più prestigiosa tra i due è stata la finale del 2021 di Wimbledon, il torneo più importante del tennis (vinse Djokovic nettamente).

Anche in questo primo turno di Doha, come nelle quattro partite precedenti, il favorito era Djokovic: nonostante abbia 37 anni è ancora al settimo posto della classifica mondiale, ma soprattutto era sembrato in ottima forma nell’ultimo torneo che aveva giocato, gli Australian Open di gennaio. Berrettini al momento è al 35esimo posto del ranking (il suo miglior risultato in carriera è stato il sesto posto), ma dopo anni intervallati da molti periodi fuori per infortunio negli ultimi mesi sta giocando sempre meglio e con continuità: questa vittoria contro Djokovic lo conferma.