È stata archiviata l’indagine contro il presidente del Trentino Maurizio Fugatti per la morte di Andrea Papi, ucciso da un orso

Il giudice per le indagini preliminari (gip) ha archiviato l’indagine per omicidio colposo contro il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per la morte di Andrea Papi, il 26enne che fu ucciso da un orso nel comune di Caldes nel 2023. La denuncia era stata presentata dai famigliari di Papi e da diverse organizzazioni ambientaliste e coinvolgeva anche il sindaco di Caldes, Antonio Maini: anche le accuse nei suoi confronti sono state archiviate.

Secondo il gip le misure di gestione della popolazione di orsi del Trentino disposte dal presidente della provincia autonoma erano adeguate, anche se vari ricorsi giudiziari e il confronto con l’ISPRA (l’ente pubblico che si occupa di protezione e ricerca ambientale) ne avrebbero in parte impedito l’attuazione. L’archiviazione significa che per il giudice non ci sono le condizioni perché si faccia un processo, in questo caso perché l’accusa è ritenuta infondata.