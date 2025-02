L’ex lanciatrice del martello e dirigente sportiva Silvia Salis è la candidata sindaca del centrosinistra a Genova

L’ex lanciatrice del martello e dirigente sportiva Silvia Salis è stata scelta dai partiti dell’area di centrosinistra come candidata sindaca per le elezioni comunali a Genova, in programma tra aprile e giugno di quest’anno (la data non è ancora stata decisa). Lunedì Salis ha accettato la candidatura, che per il momento è sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra. Qualche giorno fa anche la coalizione di centrodestra aveva annunciato il proprio candidato indicando Pietro Piciocchi, che attualmente è il vicesindaco reggente del comune di Genova dopo l’elezione del sindaco precedente, Marco Bucci, a presidente della Liguria.

Salis ha 39 anni e dal 2021 è la vicepresidente del CONI, il Comitato olimpico italiano. In passato è stata un’atleta di alto livello nel lancio del martello, disciplina in cui ha vinto 10 titoli italiani e nella quale ha partecipato a due Olimpiadi, a Pechino nel 2008 e a Londra nel 2012. Dopo la carriera da atleta cominciò quella da dirigente sportiva, prima nelle Fiamme azzurre (il gruppo sportivo della Polizia penitenziaria, per cui gareggiava da atleta), poi nella federazione di atletica leggera e infine nel CONI.