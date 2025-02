Almeno 48 persone sono morte nel crollo di una miniera d’oro in Mali

Sabato almeno 48 persone, perlopiù donne, sono morte nel crollo di una miniera d’oro illegale nella regione di Kayes, una zona ricchissima di metalli preziosi nella parte occidentale del Mali. Il paese è tra i più importanti produttori di oro in Africa, ed è allo stesso tempo estremamente povero. Incidenti di questo tipo sono molto frequenti a causa dell’estrazione mineraria improvvisata e non regolamentata, un’attività illegale sempre più comune in gran parte dell’Africa occidentale e diventata più redditizia con l’aumento del prezzo dell’oro degli ultimi anni.