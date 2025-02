Le tenniste italiane Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto la finale di doppio al torneo WTA 1000 di Doha

Le tenniste italiane Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il torneo di doppio al Qatar Open di Doha, che fa parte della categoria WTA 1000, seconda per importanza solo ai quattro tornei del Grande Slam. In finale Errani e Paolini hanno battuto la coppia formata dalla cinese Xinyu Jiang e dalla taiwanese Fang-Hsien Wu, con il punteggio di 7-5, 7-6. Per Errani e Paolini – che ad agosto avevano anche vinto l’oro olimpico nel doppio alle Olimpiadi di Parigi – è la sesta vittoria di un torneo di doppio insieme, e la terza in uno del circuito WTA 1000.