Un palazzo nel quartiere Giambellino, a Milano, è stato evacuato per un incendio: 16 persone sono state ricoverate

Giovedì sera si è sviluppato un incendio in un palazzo del quartiere Giambellino, nella zona sud-ovest di Milano, in largo Fatima: l’incendio è iniziato verso le 22:30 al piano rialzato del palazzo, composto in tutto di 5 piani, ed è stato spento dopo alcune ore. Nel frattempo l’intero condominio è stato evacuato e 16 persone sono state ricoverate in ospedale, intossicate dal fumo: una di loro, un uomo di 53 anni, è in gravi condizioni. Al momento non si sa cosa abbia causato l’incendio.