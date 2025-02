In provincia di Grosseto ci sono state frane e allagamenti per via di forti temporali

Nella notte tra mercoledì e giovedì alcuni forti temporali hanno provocato frane, allagamenti e danni in vari punti della provincia di Grosseto: le zone più colpite sono state Orbetello, Fonteblanda, Talamone, tutte sulla costa, e l’isola del Giglio.

Sull’isola del Giglio si sono allagate e riempite di detriti le vie principali del centro abitato; a Giglio Castello, una frazione dell’isola, una forte grandinata ha provocato una frana che ha parzialmente bloccato la viabilità su una strada provinciale; in un altro punto dell’isola è caduto un grosso albero. A Talamone due barche sono affondate in un canale vicino al porto e sono dovuti intervenire alcuni sommozzatori per recuperarle. Sempre per via del maltempo c’è stata una frana anche sull’isola d’Elba, che ha bloccato una strada provinciale.