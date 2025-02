A Grenoble una persona ha lanciato una granata in un bar e ferito 12 persone

Mercoledì sera a Grenoble, nel sud est della Francia, una persona ha lanciato una granata all’interno di un bar e poi è fuggita, provocando un’esplosione in cui sono rimaste ferite 12 persone, due delle quali sono attualmente in condizioni critiche. Non si sa chi abbia lanciato la granata e per quale motivo lo abbia fatto, né se la persona sia stata arrestata: il procuratore locale François Touret de Coucy ha detto di escludere l’ipotesi di un atto terroristico e di ritenere più probabile un regolamento di conti tra persone coinvolte nel traffico di droghe illegali, come successo in altre occasioni a Grenoble.