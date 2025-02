L’ex calciatore della Juventus Daniele Rugani è stato condannato in primo grado per guida in stato di ebbrezza

L’ex calciatore della Juventus Daniele Rugani è stato condannato in primo grado a 6 mesi di carcere e al pagamento di una multa di 2mila euro per guida in stato di ebbrezza. I fatti riguardano un incidente stradale in cui Rugani, ora all’Ajax, fu coinvolto il 21 luglio del 2023 a Torino, risultando poi positivo all’alcol test. Il giudice di Torino ha anche disposto la revoca della patente e la confisca dell’auto del calciatore, una Maserati. I suoi avvocati hanno detto che faranno ricorso.