Giovedì tutti i voli in arrivo e partenza dal Belgio saranno cancellati a causa di uno sciopero

Tutti i voli commerciali in arrivo e in partenza dal Belgio programmati per giovedì sono stati cancellati a causa di uno sciopero del personale aeroportuale: durerà dalle 6:45 e finirà alle 22.45.

Lunedì era già stata annunciata la cancellazione di tutti i voli in partenza da Zaventem e Charleroi, i due principali aeroporti del paese, a causa di uno sciopero del personale addetto ai bagagli e alla sicurezza programmato sempre per giovedì. Il giorno dopo i sindacati dei controllori del traffico aereo hanno annunciato la loro decisione di unirsi allo sciopero, bloccando di fatto il traffico aereo in tutto il paese. La compagnia aerea belga TUI fly ha detto che dirotterà i suoi voli verso gli aeroporti di Amsterdam e Eindhoven, nei Paesi Bassi, e di Düsseldorf, in Germania.