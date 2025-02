I dati Auditel sugli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo

Auditel ha pubblicato i dati sul numero di spettatori della prima serata del Festival di Sanremo, andata in onda martedì sera. Nel complesso la puntata ha avuto in media 12.218.000 di spettatori, pari al 65 per cento di share. Nella prima parte, in onda dalle 21:15 alle 23:25, ha avuto 15.713.000 di spettatori, pari al 63,61 per cento di share, mentre nella seconda, quella che è andata dalle 23:25 fino alla fine del programma, all’1:20, ha avuto 7.992.000 di spettatori pari al 68,71 per cento di share.

L’anno scorso la prima serata era stata vista da 10,5 milioni di spettatori con il 65,1 per cento di share. La prima parte aveva avuto 15 milioni di spettatori con il 64,3 cento di share, mentre la seconda parte da 6,5 milioni di spettatori con il 66,8 per cento di share.

Da quest’anno inoltre Auditel, la società che gestisce il più importante sistema di raccolta dati televisivi e radiofonici in Italia, ha aggiunto un nuovo modo per misurare ed elaborare gli ascolti, definito “total audience”. Rispetto al calcolo precedente dà un peso maggiore agli spettatori dei servizi di streaming e on demand e di altri tipi di dispositivi, rispetto ai modelli precedenti che prendevano in considerazione principalmente il pubblico della televisione. In “total audience” la prima puntata dell’edizione del 2025 di Sanremo ha avuto 16.199.000 di spettatori (cioè il 63,68 per cento di share), e 8.322.000 di spettatori (69,25 per cento di share), nella seconda.