C’è un grande incendio nello stabilimento dell’azienda di lavorazione della carne Inalca, a Reggio Emilia

Nella notte si è sviluppato un grande incendio nello stabilimento dell’Inalca, azienda che si occupa di lavorazione della carne, a Reggio Emilia. L’incendio è iniziato verso l’una di notte e non è ancora stato spento: sul posto sono al lavoro da ore diverse squadre dei vigili del fuoco. Lo stabilimento si trova in via Due Canali, alla periferia nord di Reggio Emilia. L’Inalca fa parte del gruppo Cremonini, la più grande azienda italiana che lavora prodotti di carne (produce principalmente carne in scatola, hamburger e salumi). Al momento non sono note le cause dell’incendio, e non ci sono feriti: la zona vicina allo stabilimento intanto è stata evacuata.