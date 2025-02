La procura di Perugia ha aperto un’indagine dopo l’esposto dei servizi segreti contro il procuratore capo di Roma

Lunedì la procura di Perugia ha detto di aver aperto un’indagine, dopo l’esposto del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), cioè i servizi segreti italiani, contro il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi: il DIS lo accusa di aver diffuso documenti riservati su Gaetano Caputi, capo di gabinetto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, emersi in un processo fra Caputi e alcuni giornalisti del quotidiano Domani. L’esposto era stato presentato sabato alla procura di Perugia, che è quella competente per i procedimenti che coinvolgono i magistrati di Roma (come appunto Lo Voi).

È probabile dunque che l’indagine riguardi l’oggetto dell’esposto, cioè la presunta diffusione di documenti riservati: al momento però il contenuto del fascicolo dell’indagine non è stato reso noto, in quanto coperto da segreto. Non si conosce quindi l’ipotesi di reato, ma si sa che al momento non ci sono persone indagate.

L’esposto del DIS è molto discusso perché capita piuttosto di rado che i servizi segreti si espongano in questo modo contro una procura, e soprattutto perché Lo Voi è in parte coinvolto nel caso aperto dopo la liberazione di Njeim Osama Almasri, il capo della polizia giudiziaria della Libia, in cui sono indagati Meloni e alcuni altri membri del governo.

