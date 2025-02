PlayStation Network è tornato online dopo un blocco durato 24 ore

Nelle prime ore di domenica è tornato online PlayStation Network, la piattaforma per giocare ai videogame con i propri amici online e acquistare nuovi titoli. Il servizio si era bloccato venerdì sera a tarda ora ed è rimasto offline fino all’una di domenica. Il guasto ha impedito l’accesso a giochi popolarissimi, come Fortnite, Call of Duty, Grand Theft Auto e Marvel Rivals, e ha causato problemi con la verifica della licenza dei giochi offline per i singoli giocatori.

In un messaggio diffuso domenica mattina su X, PlayStation ha annunciato il ripristino del servizio e si è scusata con i giocatori. Tutti i membri di PlayStation Plus riceveranno automaticamente 5 giorni aggiuntivi di servizio come risarcimento.

