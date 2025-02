Weekly Beasts

Ogni anno, tra novembre e marzo, tartarughe verdi e tartarughe caretta emergono dall’oceano per deporre tantissime uova nella sabbia dell’isola corallina di Heron, in Australia, che è anche un parco marino nazionale. Circa sei settimane dopo le uova si schiudono e nascono delle piccole tartarughe che devono cercare di raggiungere l’oceano, in genere distante tra i 25 e i 50 metri, sfuggendo ai predatori. Nella nostra raccolta settimanale c’è una di queste piccole tartarughe nella sabbia, ma anche un gabbiano che ne tiene un’altra nel becco. Poi una tradizionale corsa di tori in Indonesia, due foche su una spiaggia di San Diego e la marmotta Shubenacadie Sam, meno famosa della marmotta Phil, ma che in Canada, nel Giorno della Marmotta, fa la stessa cosa: prevede quando arriverà la primavera.