L’ex direttore della scuola di Medicina legale di Torino, Giancarlo Di Vella, ha patteggiato una pena di 23 mesi per molestie

Il tribunale di Torino ha accolto la richiesta di patteggiamento presentata dagli avvocati di Giancarlo Di Vella, ex direttore della scuola di specializzazione di Medicina legale di Torino, che era imputato per violenza sessuale, minacce e stalking nei confronti di alcune studentesse. L’ex professore ha patteggiato una pena di un anno, undici mesi e dieci giorni con sospensione condizionale. Dovrà inoltre versare 300mila euro alle parti offese, di cui 10mila euro al ministero dell’Istruzione e del merito, 10mila euro al ministero della Salute, 30mila euro all’università di Torino e 170mila euro alle ex allieve.

Durante le indagini, le specializzande avevano raccontato ai magistrati di aver subìto molestie, anche durante le lezioni, e perfino di fronte ad altre persone: battute a sfondo sessuale, palpeggiamenti e gesti indesiderati a cui sarebbe stato complicato reagire proprio per la minaccia di possibili ripercussioni sul loro percorso universitario.

