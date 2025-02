In un paese nel sudovest della Cina ci sono almeno 30 persone disperse a causa di una frana

A Jinping, un piccolo paese nel sudovest della Cina, nella provincia dello Sichuan, una frana ha travolto e coperto dieci case con dentro diverse persone: secondo i media statali cinesi ce ne sono almeno 30 disperse e sono in corso le operazioni per cercarle sotto al fango e alle rocce che si sono staccate dalla montagna. Il ministero per la gestione delle emergenze ha inviato sul posto centinaia di soccorritori e vigili del fuoco. Due persone sono state individuate e soccorse. Altre 200 sono state evacuate.

La zona della Cina in cui si trova Jinping è montuosa ed è già capitato in passato che si staccassero porzioni di rocce e fango dalle montagne. Il primo ministro Li Qiang ha chiesto un’indagine sui possibili rischi idrogeologici nelle zone circostanti.