Un operaio è stato abbandonato in gravi condizioni al pronto soccorso di Rivoli, poco fuori Torino, forse dopo un incidente sul lavoro

Lunedì 3 febbraio un operaio peruviano di 22 anni è stato lasciato davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli, poco fuori Torino, in condizioni di salute gravi. Secondo quanto scrive La Stampa, che ne ha dato notizia venerdì sera, i carabinieri stanno indagando per cercare di capire se avesse subìto un incidente sul lavoro, e se fosse impiegato in maniera irregolare in un cantiere della zona.

In base a quanto riferisce La Stampa, il ragazzo aveva ferite in varie parti del corpo, in particolare sull’addome e al torace: dopo aver ricevuto le prime cure, martedì era stato trasferito a Torino, dove le sue condizioni di salute sono poi migliorate. I carabinieri stanno anche cercando di identificare la persona o le persone che lo avevano abbandonato davanti al pronto soccorso, forse per evitare problemi legali.

