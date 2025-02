Celebripost

Nella notte tra domenica e lunedì sono stati assegnati i Grammy, i principali premi dell’industria discografica statunitense. Qui potete recuperare la nostra selezione di fotografie della cerimonia, ma in questa raccolta settimanale ne trovate ancora qualcuna. Ci sono poi Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli a un evento a Colonia, in Germania; Anna Wintour che ha ricevuto a Buckingham Palace un’onorificenza da re Carlo III: è entrata a far parte dell’Ordine cavalleresco dei Compagni d’Onore; l’attrice Olivia Wilde e il compagno Dane DiLiegro che guardano una partita di NBA, e Bear Grylls che si cala con la corda da un edificio. Per finire con la cantante e attrice Janelle Monáe che ha vinto un premio ai Costume Designers Guild Awards, i premi del sindacato dei costumisti cinematografici e della televisione statunitensi.