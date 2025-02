BPER Banca ha fatto un’offerta pubblica di scambio per comprare Banca Popolare di Sondrio

Giovedì sera BPER Banca, l’ex Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, ha fatto un’offerta pubblica di scambio per comprare Banca Popolare di Sondrio. Un’offerta pubblica di scambio è un’offerta pubblica di acquisto in cui il pagamento dei titoli di una società avviene in azioni: BPER ha proposto di offrire 1,45 azioni ordinarie per ogni azione della Popolare di Sondrio. Il valore complessivo dell’operazione è di circa 4,3 miliardi di euro.

Con questa offerta BPER Banca punta ad acquisire una partecipazione superiore al 50 per cento del capitale sociale della Banca Popolare di Sondrio, che giovedì aveva annunciato una crescita degli utili per il 2024 del 24,7 per cento, pari a 574,9 milioni di euro. Come ha fatto notare tra gli altri il Sole 24 Ore, l’operazione potrebbe essere facilitata dal fatto che il primo azionista di entrambe le banche sia la società assicurativa Unipol.

Con questa mossa BPER si inserisce nel “risiko bancario” di cui si sta parlando molto negli ultimi mesi in Italia, iniziato a fine novembre quando Unicredit aveva lanciato un’offerta pubblica di scambio per comprare Banco BPM e seguito nelle settimane successive da diverse altre operazioni simili tra altre banche.

