L’Antitrust ha avviato un’istruttoria contro Poltronesofà per possibili pratiche commerciali scorrette

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, meglio nota come Antitrust) ha avviato un’istruttoria (in pratica un’indagine) sulla nota azienda di arredamento Poltronesofà, per possibili pratiche commerciali scorrette. L’istruttoria riguarda principalmente l’applicazione di sconti che sarebbero calcolati in realtà su prezzi molto più alti di quelli di mercato, e quasi mai applicati realmente dall’azienda: il prezzo scontato quindi sembrerebbe più conveniente, ma in realtà non sarebbe molto distante da quello ordinario. Secondo l’Antitrust le campagne promozionali che presentano questi sconti, peraltro insistendo sulla loro breve durata, indurrebbero il consumatore «ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso». Poltronesofà era già stata multata nel 2021 dall’Antitrust per pubblicità ingannevole.