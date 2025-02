Sull’isola greca di Santorini è stato dichiarato lo stato di emergenza per via dell’intensa attività sismica degli ultimi giorni

Giovedì è stato dichiarato lo stato di emergenza nell’isola greca di Santorini, dove negli ultimi giorni ci sono state centinaia di scosse sismiche sottomarine che da giorni generano forti preoccupazioni per la possibilità che si verifichi un terremoto e per il rischio di frane. Finora non ci sono stati danni sull’isola, ma molti turisti e persone che lavorano lì hanno deciso di andarsene. Lo stato di emergenza è stato dichiarato dopo una scossa di magnitudo 5.2, la più forte degli ultimi giorni, che si è verificata mercoledì tra Santorini e l’isola di Amorgos: la misura permetterà di gestire con più prontezza, mezzi e rapidità eventuali pericoli. Lo stato di emergenza resterà in vigore fino a inizio marzo.