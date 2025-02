L’Australia ha aumentato le pene per i crimini d’odio, dopo un grosso aumento degli attacchi antisemiti

Giovedì il parlamento australiano ha approvato delle leggi che aumentano le pene previste per i crimini d’odio. Le nuove disposizioni hanno stabilito pene minime non inferiori a un anno di detenzione per chi fa il saluto nazista e per chi espone pubblicamente simboli d’odio, come per esempio la svastica. Anche le pene per i crimini d’odio più gravi sono state aumentate: il finanziamento di gruppi terroristici e la pianificazione o commissione di attentati terroristici saranno punite rispettivamente con almeno tre e almeno sei anni di reclusione.

Le nuovi leggi rappresentano una reazione ai molti attacchi antisemiti che si sono verificati in Australia negli ultimi mesi, tra cui l’incendio della sinagoga Adass Israel di Melbourne dello scorso dicembre. La scorsa settimana la polizia di Sydney aveva trovato una roulotte piena di esplosivi e un biglietto che conteneva frasi antisemite; nella stessa città, sette giorni prima era stato incendiato un asilo nido vicino a una scuola e a una sinagoga ebraica.