È morto il giornalista Aldo Tortorella, ex partigiano e dirigente del Partito Comunista

È morto a 98 anni il giornalista Aldo Tortorella, ex partigiano e per molti anni dirigente del Partito Comunista Italiano nella segreteria di Enrico Berlinguer. Nato a Napoli nel 1926, durante la Seconda guerra mondiale Tortorella partecipò alla Resistenza a Milano, dove si fece conoscere con il nome di “partigiano Alessio”: fu arrestato dai fascisti ma riuscì a fuggire dal carcere e continuò a partecipare alla Resistenza a Genova. Dopo la Liberazione divenne redattore capo dell’edizione ligure dell’Unità, il giornale del Partito Comunista, e dal 1970 al 1975 fu direttore dell’edizione nazionale. Venne eletto deputato per la prima volta nel 1972 e restò in parlamento fino al 1994: al contempo fu a lungo responsabile nazionale della cultura del PCI. Più di recente aveva fondato l’Associazione per il Rinnovamento della Sinistra e diretto il bimestrale Critica Marxista assieme ad Aldo Zanardo.