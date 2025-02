È stato nominato il successore dell’Aga Khan IV, morto martedì: è suo figlio Rahim al-Hussaini

È stato nominato il successore dell’Aga Khan IV, il leader spirituale di circa 15 milioni di musulmani ismailiti, presenti soprattutto in Pakistan, India e Afghanistan, morto pochi giorni fa a 88 anni: l’Aga Khan Development Network ha scritto su X che a prendere il posto di Karim al-Hussaini sarà Rahim al-Hussaini, suo figlio. Come da testamento del padre, sarà il 50esimo imam dei Nizariti con il titolo di Aga Khan V.

L’imam è il titolo religioso musulmano più importante mentre “Aga Khan” è un titolo reale, e i Nizariti, a differenza del resto degli sciiti, hanno continuato a considerare la successione attiva fino a oggi. L’Aga Khan IV interpretò il proprio ruolo in modo cosmopolita, facendosi conoscere anche in Occidente come filantropo, imprenditore e playboy. In Italia era noto sia per gli investimenti che iniziarono le fortune economiche della Costa Smeralda in Sardegna, sia per aver fondato e posseduto fino alla sua chiusura la compagnia aerea che diventò prima Meridiana e poi Air Italy.

