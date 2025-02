Il traffico aereo all’aeroporto di Ciampino è sospeso per un incendio

Il traffico aereo all’aeroporto di Ciampino, vicino a Roma, è stato sospeso a causa di un piccolo incendio che si è sviluppato mercoledì mattina in un locale tecnico alla base della torre di controllo, e che è già stato spento. Lo ha fatto sapere l’ENAV (Ente nazionale di assistenza al volo), l’azienda che gestisce il traffico aereo italiano. L’aeroporto di Ciampino è il secondo più grande tra quelli che servono Roma, dopo quello di Fiumicino. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio, ma secondo l’ENAV non ci sono stati danni alle apparecchiature utili al funzionamento della torre di controllo.