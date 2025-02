La polizia belga sta cercando due uomini armati in fuga vicino a Bruxelles

Ad Anderlecht, un comune belga confinante con la capitale Bruxelles, sono in corso le ricerche di due uomini armati che hanno sparato dei colpi in aria vicino a una stazione della metro. Secondo i giornali belgi sarebbe stato usato un kalashnikov e non ci sarebbero feriti, ma non si sa il motivo degli spari. I due uomini sono fuggiti verso la stazione della metro di Clemenceau, che è stata chiusa assieme a quella di Gare de Midi. Le linee della metropolitana e dei tram che passano nella zona sono state parzialmente interrotte. Secondo la polizia i responsabili potrebbero essersi nascosti nei tunnel della metro.