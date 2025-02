Due leader dell’opposizione in Georgia sono stati arrestati durante una protesta contro il governo

Domenica a Tbilisi, la capitale della Georgia, la polizia ha arrestato due leader dell’opposizione che stavano partecipando a una protesta contro il governo: sono Nika Melia, leader del partito liberale filo-europeo Akhali, e l’ex sindaco di Tbilisi Gigi Ugulava. Sono stati arrestati insieme a molti altri manifestanti che avevano cercato di bloccare l’ingresso di un’autostrada. Le proteste antigovernative in Georgia vanno avanti da diversi mesi: erano iniziate a ottobre per contestare la vittoria alle legislative di Sogno Georgiano, partito filorusso che governa dal 2012. La vittoria non era stata riconosciuta né dall’opposizione né dall’ex presidente Salome Zourabichvili, che avevano denunciato brogli e influenze russe nella campagna elettorale. Le proteste si erano allargate dopo la decisione del governo di posticipare al 2028 i colloqui per entrare nell’Unione Europea, un tema molto sentito nel paese.