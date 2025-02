Forti piogge e grandinate hanno causato inondazioni e danni in Sicilia

A partire da sabato pomeriggio una serie di forti piogge e grandinate ha causato inondazioni e danni in diversi punti della Sicilia. Una grandinata in provincia di Catania ha ricoperto alcune strade di ghiaccio e richiesto decine di interventi di soccorso da parte dei vigili del fuoco. A Messina la pioggia ha fatto straripare il torrente Zafferia, che ha inondato alcuni quartieri, trascinando via le auto e bloccando alcuni residenti in casa.

La pioggia ha anche fatto cadere degli alberi, allagato il palazzetto dello sport e una parte del pronto soccorso del Policlinico universitario. I temporali e il mare grosso rendono inoltre difficile raggiungere alcune delle isole Eolie. La frazione di Ginostra dell’isola di Stromboli, per esempio, è isolata da sabato pomeriggio, mentre sono stati garantiti collegamenti con Lipari, Vulcano e Salina.