Weekly Beasts

Questa settimana, nella nostra raccolta di fotografie di animali, c’è un gatto randagio a Giacarta, in Indonesia, che cammina lungo il muretto di una strada decorata da tante lanterne rosse appese ai rami degli alberi. Mercoledì, infatti, è iniziato il Capodanno lunare, di cui le lanterne rosse sono una tipica decorazione. Poi ci sono alcuni cavalli al pascolo sovrastati, in prospettiva, da un aereo in fase di atterraggio all’aeroporto di Heathrow, a Londra; un pavone tra le rovine di una casa in California, due labrador in mezzo alla neve, un gregge di pecore di cui si occupa un bambino siriano, tra gli edifici distrutti dalla guerra, e infine uno scoiattolo che si riempie la bocca di foglie.