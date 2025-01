La maggior parte dei giornali di oggi dedica ancora l’apertura all’indagine sulla presidente del Consiglio Meloni, sui ministri Nordio e Piantedosi e sul sottosegretario Mantovano per la vicenda della liberazione e del ritorno in Libia del capo della polizia giudiziaria libica Elmasry: la notizia principale sono le parole di Meloni che ieri ha accusato nuovamente una parte della magistratura di voler fare politica. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono lo scontro a Washington fra un aereo e un elicottero in cui sono morte 67 persone e la liberazione di altri tre ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza, mentre Avvenire apre sulla condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo per la gestione della “Terra dei fuochi”.