A Roccaraso saranno contingentati gli autobus turistici nei weekend, per il recente aumento dei visitatori

Il comune di Roccaraso, in Abruzzo, ha emesso un’ordinanza per contingentare il numero di autobus turistici nei prossimi weekend, dopo che recentemente il loro numero era sensibilmente aumentato, con problemi di traffico e di sicurezza. Lo scorso fine settimana più di 200 bus turistici e molte auto avevano intasato la strada statale che porta a Roccaraso, che ha 1.500 abitanti ed è una nota località del turismo invernale tra il Parco della Maiella e il Parco Nazionale d’Abruzzo. Le misure sono state concordate durante una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono valide fino al 2 marzo e riguardano anche gli altri quattro comuni dell’Alto Sangro: Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivisondoli e Rocca Pia.

Prevede di limitare, nei giorni di sabato e domenica, l’accesso degli autobus per un numero massimo di cento mezzi al giorno, attraverso un sistema di targhe alterne e prenotandosi tramite un modulo apposito (il prossimo weekend, ad esempio, potranno circolare solo le targhe pari). Sulla strada statale per Roccaraso verranno istituiti posti di blocco per controllare che l’ordinanza sia rispettata. La questura dell’Aquila, il capoluogo regionale, impiegherà un centinaio di agenti a questo scopo. Molti hanno attribuito il caos della scorsa domenica ai costi piuttosto bassi dei viaggi in bus e all’effetto dei suggerimenti di una influencer molto seguita nella provincia di Napoli, Rita De Crescenzo, che su TikTok aveva consigliato di visitare Roccaraso.

– Leggi anche: La tiktoker che smuove Napoli