L’ex eurodeputata Luisa Morgantini e il giornalista Roberto Bongiorni sono stati arrestati in Cisgiordania e poi rilasciati

Giovedì in Cisgiordania sono stati arrestati e rilasciati dopo poche ore l’ex parlamentare europea Luisa Morgantini e il giornalista del Sole 24 Ore Roberto Bongiorni. L’arresto è avvenuto a Tuba, a sud di Hebron, e i due erano poi stati portati in una stazione di polizia nella colonia israeliana di Kiryat Arba. Il ministero degli Esteri italiano ha confermato il rilascio e ha detto che erano stati arrestati con l’accusa di essere entrati in una zona militare israeliana senza autorizzazione.

La Cisgiordania è un territorio che secondo la comunità internazionale appartiene ai palestinesi, ma che da decenni Israele occupa illegalmente tramite la costruzione di colonie, in violazione di diverse norme del diritto internazionale. Bongiorni stava realizzando un reportage sulle colonie israeliane. Morgantini, storica attivista pacifista, è stata eurodeputata per due legislature, dal 1999 al 2009, come indipendente nelle liste di Rifondazione Comunista, nel gruppo della Sinistra europea.