Tre persone sono state arrestate per il furto nei Paesi Bassi di un antico elmo della Romania

La polizia dei Paesi Bassi ha arrestato tre persone per il furto di un antico elmo proveniente dalla Romania rubato dal Drents Museum di Assen, nei Paesi Bassi, nella notte fra il 24 e il 25 gennaio. Il reperto non è stato recuperato, e almeno un’altra persona è ricercata. L’elmo di Cotofenesti risale al 450 a.C. ed è considerato un tesoro nazionale della Romania e uno dei più importanti reperti archeologici trovati nel paese. Oltre a esso sono stati rubati tre braccialetti d’oro. Erano stati prestati dal Museo nazionale di storia della Romania di Bucarest al Drents Museum per una mostra temporanea: dopo il suo furto in Romania si è discusso dell’opportunità di prestare reperti così importanti all’estero, e il direttore del museo di Bucarest è stato licenziato.

