Sono state annunciate le materie per la seconda prova dell’esame di maturità

Mercoledì il ministero dell’Istruzione ha annunciato le materie che saranno oggetto della seconda prova dell’esame di maturità di quest’anno. La seconda prova cambia in base al tipo di scuola (liceo, istituto tecnico o istituto professionale) e all’indirizzo frequentato, e riguarda ogni anno materie diverse fra quelle principali di un determinato corso di studi.

Quest’anno gli studenti dei licei classici affronteranno una prova di lingua e cultura latine, quelli dello scientifico di matematica, e quelli del linguistico una prova legata alla prima lingua straniera studiata, che normalmente è l’inglese. Al liceo delle scienze umane ci sarà una prova di scienze umane, mentre i licei artistici faranno una prova progettuale sulle proprie discipline di indirizzo.

Per quando riguarda gli istituti tecnici è stata scelta economia aziendale per quelli a indirizzo amministrazione, finanza e marketing; inglese per gli istituti tecnici per il turismo; geopedologia, economia ed estimo per quelli a indirizzo costruzioni, ambiente e territorio; informatica negli istituti tecnici a indirizzo informatico; gestione dell’ambiente e del territorio per istituti agrari; progettazione multimediale per gli istituti di grafica.