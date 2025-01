Tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura alla notizia dell’indagine sulla presidente del Consiglio Meloni, i ministri dell’Interno Piantedosi e della Giustizia Nordio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, accusati di favoreggiamento e peculato per la liberazione del capo della polizia giudiziaria libica Elmasry, che era stato arrestato dieci giorni fa a Torino per un mandato di arresto richiesto dalla Corte penale internazionale. I giornali sportivi presentano le partite di stasera dell’ultima giornata del girone di qualificazione della Champions League di calcio, con cinque squadre italiane in campo.