Ahmed al Sharaa, già leader di fatto della Siria, è stato nominato presidente per un periodo di transizione

Ahmed al Sharaa (noto anche con il suo nome di battaglia Abu Mohammed al Jolani), il capo degli insorti che a dicembre hanno rovesciato il regime di Bashar al Assad in Siria, è stato nominato presidente per un periodo di transizione dai gruppi armati che al momento governano in Siria. In questa fase al Sharaa, che era già il leader di fatto del paese ma che finora non aveva ruoli formali, dovrà formare un consiglio che si occuperà di scrivere una nuova Costituzione, e che poi sarà sciolto. La Costituzione che era stata approvata nel 2012, durante il regime di Assad, è stata sospesa, e il parlamento, l’esercito e le agenzie di sicurezza dell’ex regime sono state sciolte.

L’annuncio è stato fatto mercoledì, durante un incontro a Damasco a cui hanno partecipato i comandanti dei gruppi che hanno combattuto con Hayat Tahrir al-Sham (HTS), il principale tra quelli che hanno rovesciato la dittatura.

