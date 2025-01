Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano delle celebrazioni per la Giornata della memoria e del messaggio della presidente del Consiglio Meloni nel quale ha detto che le persecuzioni della Germania nazista avvennero anche con la complicità del regime fascista italiano. Qualche giornale titola sul ritorno di migliaia di palestinesi nel nord della Striscia di Gaza dopo l’apertura del passaggio verso l’area da parte dei militari israeliani, altri si occupano del successo del software di intelligenza artificiale cinese DeepSeek e delle conseguenze sulla quotazione in borsa delle aziende statunitensi del settore, e il Fatto e Libero aprono sulla richiesta di arresti domiciliari per gli architetti Boeri e Zucchi, accusati di turbativa d’asta.