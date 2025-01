Sono diverse le notizie in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sulla proposta del presidente degli Stati Uniti Trump per la Striscia di Gaza, che prevede il trasferimento dei palestinesi che la abitano in Egitto e Giordania, altri sulla visita in Arabia Saudita della presidente del Consiglio Meloni, che ha concluso un accordo commerciale con il principe ereditario Mohammed bin Salman. Il Giornale apre sul nuovo trasferimento in Albania su una nave della Marina militare di 49 persone migranti soccorse nel Mediterraneo, il Fatto e la Verità si occupano della riforma della giustizia del ministro Nordio, mentre su tutte le prime pagine molto spazio è dedicato alla vittoria di Jannik Sinner negli Australian Open di tennis.